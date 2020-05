Grumser nach Saisonende nicht mehr Trainer beim FC Wacker Innsbruck

Innsbruck – Der FC Wacker Innsbruck setzt in der kommenden Saison auf einen neuen Cheftrainer. Der bisherige Coach Thomas Grumser soll dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben. Sein Nachfolger wird heute Freitag um 14:00 Uhr per Zoom-Meeting vorgestellt, wie die Tiroler mitteilten.