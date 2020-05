Götzner Straße wird ab Montag wochenlang saniert

Götzens – Auf der Götzner Straße (L 12) kommt es ab Montag, 18. Mai, zu Verkehrsbehinderungen. Grund sind Sanierungsarbeiten im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Völser Straße (L 11)und der MPreis-Filiale in Götzens, wie das Land am Samstag mitteilte. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich bis zum 26. Juni andauern, wird der Verkehr in den betroffenen Abschnitten mit Verkehrsposten geregelt. Es ist daher mit Wartezeiten zu rechnen.