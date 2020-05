Gut zu wissen: Was bei Grenzübergängen jetzt erlaubt ist und was nicht

Innsbruck – An Tirols Grenzen kam es in den letzten Tage sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise zum Teil zu gewissen Unklarheiten. Das lag auch an den sich mehrmals ändernden Rechtsauslegungen des zuständigen Gesundheitsministeriums. „Das hat wiederum zu einer verständlichen Verärgerung innerhalb der Bevölkerung geführt“, so das Land Tirol in einer Aussendung am Samstag.