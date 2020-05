Dortmund feierte Derby-Kantersieg bei Neustart, Gladbach überholte Leipzig

Dortmund – Borussia Dortmund ist furios aus der über zweimonatigen Corona-Pause der deutschen Bundesliga gestartet. Der BVB feierte am Samstag im Revierderby ohne Zuschauer einen 4:0-Heimsieg über den FC Schalke 04 und festigte damit Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern, der am Sonntag bei Union Berlin antritt, beträgt vorerst nur noch einen Punkt.

Neuer Tabellendritter ist Borussia Mönchengladbach nach einem 3:1 im Abendspiel bei Eintracht Frankfurt. RB Leipzig fiel durch ein Heim-1:1 gegen den SC Freiburg an die vierte Stelle zurück. Hertha BSC gewann beim Debüt von Trainer Bruno Labbadia auswärts gegen Hoffenheim mit 3:0, Oliver Glasner kam mit seinem VfL Wolfsburg zu einem 2:1 in Augsburg. Das Abstiegsderby zwischen dem Drittletzten Fortuna Düsseldorf und Schlusslicht Paderborn endete torlos.

Neben dem Goalgetter trugen sich auch Raphael Guerreiro (45., 63.) und Thorgan Hazard (49.) in die Schützenliste ein. Bei Schalke wurden Guido Burgstaller in der 46. und Alessandro Schöpf in der 73. Minute eingetauscht. Michael Gregoritsch blieb auf der Ersatzbank.

Deren Landsmann Stefan Lainer setzte sich mit Gladbach in Frankfurt mit 3:1 durch. Die Gäste gingen bereits nach 36 Sekunden durch Alassane Plea in Führung, wobei Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger keine glückliche Figur abgab. Für den zweiten Gäste-Treffer sorgte Marcus Thuram (8.), der nach optimaler Vorarbeit von Ramy Bensebaini nur noch einschieben musste.

Das 3:0 für die Gladbacher resultierte aus einem von Bensebaini verwandelten Elfmeter (73.), für das Ehrentor der Eintracht zeichnete Andre Silva (81.) verantwortlich. Hinteregger verhinderte in der 85. Minute auf spektakuläre Art und Weise ein weiteres Gegentor und spielte durch, Stefan Ilsanker wurde in der 74. Minute vom Platz genommen. Die von Adi Hütter betreuten Frankfurter sind als 13. nur noch fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Für den zweiten österreichischen Coach in der deutschen Bundesliga gab es ein Erfolgserlebnis. Oliver Glasners Wolfsburger gewannen mit Xaver Schlager in Augsburg nach Toren von Renato Steffen (43.) beziehungsweise Tin Jedvaj (54.) durch einen späten Treffer von Daniel Ginczek (91.) mit 2:1. Die "Wölfe" sind damit Tabellensechster.

Schlagers Ex-Salzburg-Kollege Konrad Laimer erreichte mit RB Leipzig im eigenen Stadion gegen Freiburg mit Philipp Lienhart nur ein 1:1. Manuel Gulde brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, Yussuf Poulsen gelang in der 77. Minute der Ausgleich für die Sachsen, bei denen Marcel Sabitzer aufgrund muskulärer Probleme zunächst Ersatz war und in der 69. Minute aufs Feld kam. Hannes Wolf saß auf der Bank.