Heute sind sie Kult: Automarken, die auf der Strecke blieben

Holz oder Kunststoff, Leder oder Stoff – beim Konfigurieren des Neuwagens dürfte sich so mancher Kunde fühlen wie ein Kind im Zuckerl-Laden. „Die Auswahl scheint enorm. Doch man kann sie nicht annähernd mit den Möglichkeiten vergleichen, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboten wurden. Damals konnte man sein Auto maßschneidern lassen. Motor und Fahrgestell wurden etwa in Deutschland gekauft, der Stoff in Italien und aus Frankreich stammte das Interieur“, beschreibt Christoph Schlenck die „Haute Couture“ für Autos.