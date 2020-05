TV-Blackout abgewendet: DAZN darf Werder gegen Leverkusen übertragen

München – Der TV-Blackout zum Neustart der deutschen Bundesliga nach der Corona-Pause ist abgewendet. Die Live-Übertragung der Partie Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen wird am Montagabend im Streamingdienst DAZN gezeigt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Sonntag über Twitter mit. "Hinsichtlich weiterer Spiele befindet sich die DFL in Gesprächen", hieß es.