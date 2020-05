Zusammenstoß in Zirl: Autolenker sah Radler zu spät

Zirl – Am Montagmorgen übersah ein 23-jähriger Autolenker beim Abbiegen in eine Firmeneinfahrt an der Salzstraße in Zirl einen Radfahrer. Dieser kam bei dem Zusammenstoß zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der 57-Jährige wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)