Völs und Glabonjat gehen getrennte Wege, Oberprantacher neu bei Union

Innsbruck, Völs – „Wir sind im Guten auseinandergegangen und sind seit heute auf Trainersuche“, notierte Völs-Obmann Christian Putschner am Montag, nachdem er sich am Vorabend in aller Freundschaft nach zweieinhalbjähriger Zusammenarbeit von Coach Hans Glabonjat getrennt hatte. Hüttenwirt Glabonjat („Ich bin technisch sehr versiert“) spielt seine handwerklichen Fähigkeiten in Zukunft beim Hausbau der Kinder aus: „Der Abschied aus Völs hatte rein private Gründe.“ Als internen Nachfolger gäbe es in Völs laut Christian Putschner einen wie Lukas Kraft, den man aber auch noch als tragende Säule am Rasen benötigt.