Das Rennen um den Impfstoff: Wer findet das erste Corona-Mittel?

Frankfurt – Es ist die große Frage in der Corona-Pandemie: Wann kommt ein Impfstoff auf den Markt, der Milliarden Menschen vor der Krankheit schützen kann? Und welches Pharmaunternehmen schafft den Durchbruch? Es geht um Menschenleben, viel Geld und das Ringen um einen Vorsprung: Welches Land bekommt zuerst den Impfstoff? Ohne ein Mittel dürfte ein Alltag mit vollen Kneipen und Clubs, Fußballstadien oder großen Konzerten noch lange undenkbar sein. "Nur der Impfstoff ist am Ende die Lösung des Problems", sagte kürzlich der Präsident des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek.

Längst ist in der Pharmabranche ein Rennen um einen Corona-Impfstoff entbrannt. Weltweit gibt es laut dem Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa) mehr als 120 Impfstoffprojekte, von kleinen Firmen wie Biontech aus Mainz oder Curevac in Tübingen bis Konzernen wie Sanofi und GlaxoSmithKline. Vfa-Präsident Han Steutel erwartet, dass 2021 in globalem Maßstab geimpft wird und viele Anbieter zugleich oder kurz aufeinander Impfstoffe auf den Markt bringen.

„Noch nie gab es eine konzertierte Aktion so vieler forschender Pharmafirmen", sagt auch Thilo Kaltenbach, Gesundheitsexperte bei der Strategieberatung Roland Berger. „Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen." Auch das Interesse der Politik sei immens: „Jede Regierung ist in Sorge, sie könnte unterversorgt sein."

Kaltenbach ist optimistisch, dass schon bis Ende des Jahres ein Impfstoff gegen den Corona-Erreger SARS-CoV-2 entwickelt sein könnte. Frühestens im Frühjahr könne dann geimpft werden. Die erste klinische Studie in Deutschland führt Biontech an gesunden Patienten durch, ab Ende Juni könnten Daten vorliegen. Bei einer Zulassung könne man mit dem US-Partner Pfizer bis Jahresende Millionen Impfstoffdosen bereitstellen, sagt Biontech-Chef Ugur Sahin. Bei Curevac könnten laut Miteigner Dietmar Hopp klinische Tests im „Frühsommer" beginnen. „Wir wären also in der Lage, den Impfstoff im Herbst zu liefern."