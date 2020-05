„Vielleicht haben wir den Wegfall von Marcel Hirscher unterschätzt"

Innsbruck – Selbst ist der Mann! Die Alpin-Asse müssen dieser Tage in ihren Appartements im Ötztal und Kaunertal nicht nur bei ihrem Ski-Material nach dem Rechten sehen, sondern auch beim Geschirr. „Aufgetischt und abgeräumt wird selbst, das schadet nicht“, meint Herren-Chef Andreas Puelacher lächelnd. Das Lächeln zaubern ihm auch die Bedingungen am ewigen Eis ins Gesicht, von Materialtests bis Technikprogramm ist im Rahmen der Corona-Bestimmungen alles durchführbar.

„Anfangs war mir bange, ob wir das hinbringen. Aber es funktioniert gut“, verweist Puelacher auf die hervorragende Infrastruktur (Ski-Doos etc.). Die lange Pause, meint der Oberperfer, sei spurlos an seinen Schützlingen vorübergegangen: „Man merkt nichts.“ Aber man spüre, dass „die Burschen etwas zeigen wollten“. Für manchen sei die vergangene Saison ein wenig in die Hose gegangen: „Die Mannschaft will zeigen, dass sie besser als letzten Winter ist. Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer eins sind.“