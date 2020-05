Mit Zigarette eingeschlafen: 18-Jährige verlor in Reith das Bewusstsein

Reith bei Seefeld – Eine 18-Jährige hat in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in Reith das Bewusstsein verloren. Die junge Frau dürfte laut Polizei kurz nach 1 Uhr mit einer brennenden Zigarette im Bett eingeschlafen sein. Ihre Mutter fand die 18-Jährige daraufhin im Vorraum des Schlafzimmers bewusstlos am Boden. Sie verständigte die Rettung und versuchte, den Brand zu löschen.