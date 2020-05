Alarmfahndung im Unterland nach Bankomatsprengung in Hopfgarten

Hopfgarten i.B. – Nach einer Bankomatsprengung in Weer vor exakt einer Woche, wurde jetzt ein Geldautomat in Hopfgarten im Brixental zum Ziel von Einbrechern. Gegen 2.50 Uhr brachten unbekannte Täter einen Sprengsatz an einem Bankomaten vor einem Lebensmittelgeschäft an und jagten diesen in die Luft.