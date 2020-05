Karstadt-Kaufhof: Insolvenzverwalter will Zugeständnisse von Benko

Die Filialen von Benkos Immobiliengruppe Signa seien von Schließungen allerdings "sicher unterdurchschnittlich betroffen, weil Signa tendenziell eher die besseren Objekte besitzt, also solche, die sich rechnen", so Kebekus. Dennoch werde mit Benko über Sanierungsbeiträge gesprochen, entweder durch Senkung von Mieten oder Einführung von Cash, "denn Liquidität ist das, was wir aktuell dringend brauchen", sagte Geiwitz. Ein nochmaliger Verkauf des Warenhauskonzerns zeichne sich hingegen nicht ab. Benko bleibe derzeit "der einzige, der die Bereitschaft signalisiert hat, viel Geld in die Sanierung von Karstadt-Kaufhof zu stecken."