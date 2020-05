Regierung will Klimawandel-Überwachungsdienst nach Österreich holen

Wien – Österreich bewirbt sich um zwei Abteilungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), die sich mit der Überwachung des Klimawandels sowie der Atmosphäre beschäftigen. Derzeit in Reading (Großbritannien) angesiedelt, benötigen sie wegen des Brexit innerhalb der EU einen neuen Standort. Eine entsprechende Interessensbekundung verabschiedet der Ministerrat am Mittwoch.

Das European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) mit Sitz in Reading (Großbritannien) ist eine 1975 gegründete zwischenstaatliche Organisation, die von 34 Staaten, darunter Österreich, getragen wird. Die Vorhersagen des Zentrums bilden das Kernstück der meisten Wetterprognosen in Europa.