Bis zu 726 Euro Strafe: Radfahren mit Hund an der Leine in Österreich verboten

Wien – Das schöne Frühlingswetter nutzen wohl auch viele Hundebesitzer, um mit ihren Vierbeinern Freizeitsport zu machen. Doch hier gilt es einige Regeln zu beachten, mahnte die Tierschutzombudsstelle Wien am Mittwoch in einer Aussendung. Was etwa viele nicht wissen: Das Mitführen eines Hundes am Fahrrad ist sogar verboten.