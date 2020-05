Lokal an der Neuen Donau in Wien abgebrannt

Wien – Eine Bar an der Lokalmeile Sunken City an der Neuen Donau in Wien ist am Mittwochvormittag in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 15 Fahrzeugen und 70 Mann an, gab Alarmstufe 2 und hatte die Situation bald unter Kontrolle. Dichter Rauch war über der während des Einsatzes gesperrten Reichsbrücke aufgestiegen und weit über Wien zu sehen.