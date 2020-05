Lokal an der Neuen Donau in Wien abgebrannt: Ursache noch unklar

Wien – Am Tag nach dem Brand einer Bar an der Lokalmeile Sunken City an der Neuen Donau in Wien war die Ursache für das Feuer weiter unklar. Das Lokal war am Mittwochvormittag in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Polizeisprecher Markus Dittrich sagte am Donnerstag zur APA, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, es werde keine Ursache ausgeschlossen, auch Brandstiftung nicht.