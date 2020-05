Zum Nachsehen: Erste barrierefreie Gemeinderatssitzung in Innsbruck

Innsbruck – Nach der ersten live übertragenen Gemeinderatssitzung im April setzt die Stadt Innsbruck einen weiteren Meilenstein. Die Mai-Sitzung am Mittwoch um 15 Uhr wurde nicht nur live im Internet übertragen und in Gebärdensprache übersetzt, sondern auch schriftgedolmetscht. Damit ist die Stadt Innsbruck Vorreiterin und setzte die erste live gestreamte, für hörbeeinträchtigte Menschen barrierefreie Gemeinderatssitzung in Österreich um.