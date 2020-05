Hohe Geldstrafe für den FC Seoul wegen Sexpuppen auf Stadiontribüne

Der koreanische Verband habe gegen den Verein eine Disziplinarstrafe in Höhe von 100 Millionen Won (etwa 74.560 Euro) verhängt. Der Verein wolle die Strafe "bescheiden akzeptieren".

Seoul - Der südkoreanische Fußball-Erstligist FC Seoul muss für die Platzierung von Sexpuppen als Zuschauerattrappen während eines Heimspiels vor leeren Rängen eine saftige Geldstrafe zahlen. Der Verband habe gegen den Verein eine Disziplinarstrafe in Höhe von 100 Millionen Won (etwa 74.560 Euro) verhängt, teilte ein Sprecher der K-League in Seoul am Mittwoch mit.