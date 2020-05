Fünf weitere tote Schafe in Serfaus entdeckt: Wohl von Wolf gerissen

Serfaus – Am Mittwoch wurden in Serfaus fünf weitere tote Schafe entdeckt. „Dabei wurden neuerlich deutliche Bisspuren festgestellt, die auf einen großen Beutegreifer – konkret auf einen Wolf – als Verursacher hindeuten. Das Rissbild gleicht dem der am Dienstag untersuchten Schafe“, erklärt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirol für große Beutegreifer. Auch von dden neuen Kadavern wurden Proben genommen, die zur DNA-Analyse nach Wien in das Forschungslabor für Wildtierkunde und Ökologie geschickt werden. Eines der fünf toten Schafe in Serfaus dürfte abgestürzt sein.

Auch in Reith im Alpbachtal laufen Untersuchungen. Hier wurde ein tote Lamm gefunden. Es sei aber schwierig, bei Lämmchen die genaue Ursache herauszufinden, hieß es. Es sei aber nicht auszuschließen, dass auch hier ein Wolf zu Gange gewesen sei. Auch, weil erst vergangene Woche ein Wolf in Bruck am Ziller gesichtet worden war. Eine Probe für die genetische Untersuchung wurde genommen.