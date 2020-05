Kündigungen vermieden: „Einigung in Deutschland ist positives Zeichen für AUA“

Nach den Bordbeschäftigten hat gestern nämlich auch das Bodenpersonal Gehaltskürzungen zugestimmt. An Bord verzichten die Beschäftigten auf Einkommen zwischen 5,9 und 12,7 Prozent, am Boden zwischen 2 und 15 Prozent. Die temporäre Absenkung der Gagen soll mit Ende der Kurzarbeit im ersten Quartal 2022 beginnen. Die Beschäftigten schultern damit einen Krisenbeitrag von 80 Millionen Euro im Jahr.

Für Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gibt es in einem News-Interview dennoch weiter „mehrere offene Fragen“. Man arbeite an einem Gesamtpaket, das Themen wie „Mehrwert für die Steuerzahler, den Standort, die Arbeitsplätze und den Klimaschutz“ beinhalte. Dabei wird immer wieder eine Verringerung des Kurzstreckenangebots ins Spiel gebracht. Zugleich fordern Bundesländer Standortgarantien für die Regionalflughäfen.

Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Mittwoch, wie berichtet, einen Antrag der Liste „Für Innsbruck“ angenommen: Darin fordert die Stadt die Verhandler auf Bundesebene dazu auf, dass im Falle einer Gewährung von Staatshilfen für die AUA „seitens der Fluglinie auch eine Standortgarantie für den Flughafen Innsbruck abgegeben werden muss“. Diese Garantie müsse „insbesondere die Sicherung des AUA-Stützpunktes und die regelmäßige Anbindung des Innsbrucker Flughafens an die internationalen Luftfahrt-Hubs in Wien und Frankfurt beinhalten“. Laut Hofmann hat Innsbruck dafür gute Karten. „Das ist die lukrativste Inlandsstrecke der AUA. Diese lässt sich auch nicht adäquat durch eine Bahnverbindung ersetzen.“ Insgesamt beschäftigt die AUA am Innsbrucker Flughafen rund 150 Mitarbeiter.