Endgültiges Aus für Lauda-Basis Wien, mehr als 300 Kündigungen

Nicht nur die 300 Lauda-Bordmitarbeiter, die von der nächstwöchigen Schließung der Lauda-Basis in Wien betroffen sind, wurden am Freitag beim Arbeitsmarktservice (AMS) von der Kurzarbeit ab- und zur Kündigung angemeldet. Laut dem Standard (Wochenendausgabe) traf dies auch die im Hauptquartier beschäftigten 70 Mitarbeiter. Der Zeitung zufolge wäre es denkbar, dass in Wien nicht mehr als ein kleines Büro mit zwanzig Mitarbeiter übrig bleibt.