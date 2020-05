Die häufigsten arbeitsrechtlichen Fragen in der Coronakrise

Linz/Wien – Die am häufigsten an sie gestellten Fragen seit dem Corona-Stillstand am 16. März haben die Rechtsberater der Arbeiterkammer Oberösterreich gesammelt und am Freitag die Antworten veröffentlicht. Die Verunsicherung der Arbeitnehmer sei nicht zuletzt deshalb groß, da "Verordnungen und Erlässe permanent geändert, adaptiert oder neu formuliert" werden. Oft seien auch Formulierungen unklar, so das Resümee der AK.