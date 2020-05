Schlange verirrte sich in Vorarlberg in Kleidergeschäft

Hohenems – Die Polizei ist in Vorarlberg am Mittwoch zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen worden: Eine Schlange hatte sich in Hohenems in ein Bekleidungsgeschäft verirrt. Das Tier stellte sich als ungiftige Ringelnatter heraus. Sie wurde von der Polizei im nahegelegenen Erholungsgebiet Alter Rhein unbeschadet in die Freiheit entlassen, hieß es.