"The President's Daughter": Clinton schreibt neuen Krimi mit Bestsellerautor Patterson

New York – Der frühere US-Präsident Bill Clinton schreibt gemeinsam mit Bestsellerautor James Patterson seinen zweiten Krimi. Er sei begeistert, wieder mit Clinton arbeiten zu können, schrieb Patterson am Donnerstag auf Twitter bei der Ankündigung des Buches. Das Duo hatte 2018 gemeinsam den Thriller "The President is Missing" herausgebracht, der sich mehr als drei Millionen Mal verkaufte.