ÖSV-Star Veith steht vor Rücktritt: Erinnerungen dreier Weggefährtinnen

An die erste Begegnung kann sich Nicole Hosp nicht mehr so genau erinnern. Dafür umso mehr an dieses talentierte Mädchen, das immer wieder „als neue Annemarie Moser-Pröll“ angepriesen worden war. Ein Vergleich, dem Anna (damals noch Fenninger) erst einmal nicht gerecht werden konnte. Bei Junioren-Weltmeisterschaften reichlich mit Edelmetall dekoriert und im Europacup eine Klasse für sich, dauerte es eine Weile, bis Fenninger auch im Weltcup zur Größe heranreifte. „Aber“, erinnert sich Hosp an den damaligen Jungspund im Team, „die Anna hat schon immer gewusst, was sie will und Ansagen gemacht, dass man nur so geschaut hat“.