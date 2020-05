Stärke 1,9: Leichtes Erdbeben bei Imst zu spüren

Die Erdstöße wurden um 22.52 Uhr registriert. Die Erschütterungen wurden in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern, etwa in Karrösten, vereinzelt schwach wahrgenommen. Mit Schäden an Gebäuden ist bei dieser Magnitude nicht zu rechnen. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen oder eine schriftliche Meldung an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken. (APA)