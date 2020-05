Lkw blieb in Osttirol an Bahnoberleitung hängen: Fahrer konnte gerettet werden

Assling – Ein 62-jähriger Lkw-Lenker ist am Montag in Assling in Osttirol mit seinem Fahrzeug auf einer Schotterstraße bei einem unbeschrankten Bahnübergang an der Oberleitung der Bahntrasse gestreift. Erst nachdem der Strom abgeschaltet und die Leitung geerdet wurde, konnte der Mann von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden, teilte die Polizei mit.