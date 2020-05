Pingeliges Essen bei Kindern wächst sich nicht immer raus

Ann Arbor (Michigan) – Kinder, die wählerisch essen, ändern dieses Verhalten zwar möglicherweise auch später nicht, behalten aber einer Studie zufolge trotzdem meist ein gesundes Körpergewicht. "Pingelig essende Kinder gibt es häufig und Eltern hören dann oft, dass sich das rauswachsen wird. Aber das stimmt nicht immer", sagte die Verhaltenswissenschaftlerin und Kinderärztin Megan Pesch von der University of Michigan.

Auch wenn ein Kind noch im Schulalter wählerisch beim Essen bleibe, stünden die Chancen trotzdem sehr gut, dass es ein gesundes Körpergewicht behalte, heißt es in einer Studie, die ein Team von Wissenschaftern um Pesch am Dienstag im Fachjournal "Pediatrics" veröffentlichte. Sie entwickelten meist kein Untergewicht und hätten zudem eine geringere Chance übergewichtig zu werden als Kinder, die nicht so wählerisch beim Essen seien.