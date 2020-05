Mehrfache schwere Brandstiftung: Unterländer (37) heute vor Gericht

Innsbruck – In Innsbruck läuft seit dem Vormittag ein Prozess wegen mehrfacher schwerer Brandstiftung im Tiroler Unterland: Angeklagt ist ein 37-jähriger Familienvater, der bislang komplett unbescholten ist. Er hatte seit dem Jahr 2017 mutmaßlich mehrere Gebäude in Going angezündet und dabei nicht nur Millionenschäden angerichtet, sondern auch Menschenleben in Gefahr gebracht.