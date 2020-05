Corona-Krise zwang Tiroler Veranstaltungsagentur in die Knie

Thiersee – Der aufgrund des Coronavirus ausgelöste Totalstillstand in der Veranstaltungsbranche hat nun die Tiroler Veranstaltungsagentur "Rocking Sparrow Entertainment" in die Pleite getrieben. Das Unternehmen hatte Personallösungen jeglicher Größenordnung - unter anderem für das Nova Rock, das Frequency, Konzerte von Ed Sheeran und Slayer oder Ski-Weltcuprennen in Sölden - angeboten.