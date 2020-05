Zeugen gesucht: Unbekannter schoss mit Luftdruckgewehr auf Katze in Imst

Imst – Ein Fall von schwerer Tierquälerei ereignete sich diesen Monat in Imst: Ein bislang unbekannter Täter schoss in der Zeit zwischen dem 2. und 25. Mai mit einem Luftdruckgewehr auf eine Katze.

Das Tier in der Farbe beige, das der Rasse europäische Kurzhaarkatze angehört, war laut Polizei im Bereich Eibentalweg/Gunglgrün in Imst unterwegs. Beide Male, als es zu den Vorfällen kam, wurde die Katze am Rücken getroffen. Die Projektile blieben stecken und konnten von einem Tierarzt entfernt werden.