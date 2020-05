Auffahrunfall mit Alkolenker in Innsbruck: 63-Jähriger verletzt

Innsbruck – Leichte Verletzungen trug ein 63-Jähriger von einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Innsbruck davon. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land lenkte seinen Pkw gegen 14.10 Uhr am Südtiroler Platz in nördliche Richtung und blieb verkehrsbedingt an der auf Rot stehenden Ampel stehen.