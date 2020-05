Frau am Almerhorn 150 Meter abgerutscht und schwer verletzt

St. Jakob in Defereggen – Eine 54-Jährige wurde am Mittwoch bei einem Alpinunfall in Osttirol schwer verletzt. Die Frau war in den frühen Morgenstunden mit ihrem Bruder vom Staller Sattel zu einer Tour auf das 2985 Meter hohe Almerhorn aufgebrochen. Wenige Höhenmeter unterhalb des Gipfels rutschte die Alpinistin trotz Tragens sogenannter Grödel (einfache Steigeisen, Anm.) auf der geschlossenen Schneedecke aus.