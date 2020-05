Schirm klappte zusammen: Paragleiter bei Landung in Fulpmes verletzt

Fulpmes – Ein 50-Jähriger ist am Mittwochnachmittag beim Paragleiten in Fulpmes verletzt worden. Der Mann befand sich laut Polizei gegen 14.30 Uhr im Landeanflug auf den Landeplatz in Medraz. Einer Zeugin zufolge klappte der Schirm wegen des starken Windes in etwa 30 Metern Höhe zusammen und wirbelte in Richtung Boden.