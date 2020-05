Basketball-Hall-of-Fame verschiebt Aufnahmezeremonie für Kobe Bryant

Die für August geplante Aufnahmezeremonie in die Basketball-Hall-of-Fame in den USA wird wegen der Corona-Krise auf kommendes Frühjahr verschoben. Zu den Basketball-Größen, die in die Ruhmeshalle aufgenommen werden, zählen neben dem gestorbenen Kobe Bryant unter anderen auch Tim Duncan und Kevin Garnett. „Wir sagen definitiv ab“, zitierte der US-Sender ESPN den Vorstandsvorsitzenden Jerry Colangelo. „Wir treffen uns in ein paar Wochen und schauen auf die Möglichkeiten beim Wie, Wann und Wo.“ (dpa)