Schwazer Forscher ist den Braumeistern der Steinzeit auf der Spur

Für die meisten ist es ein Stück Dreck. Wenn aber Andreas Heiss die verkohlten Speisereste in den Händen hält, erwachen in seinem Kopfkino Szenen aus längst vergangenen Zeiten zum Leben: Da schmeißt Kaiser Sigismund ausgelassene Siegesfeste, in steinzeitlichen Höhlen spielen sich erste Familiendramen ab. Der in Wien lebende Archäobotaniker mit Schwazer Wurzeln schreibt nicht nur die „Biografien“ altertümlicher Fundstücke, er und sein Team sorgten kürzlich für einen Forschungs-Durchbruch: Wie lange brauen Menschen schon Bier? Das Thema sollte man genauer unter die Lupe nehmen.