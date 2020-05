Auf sichere Desinfektion und Hygiene vertrauen

Wir alle suchen nach den Zeiten der Isolation Normalität und Nähe im Alltag. Endlich wieder im Betrieb arbeiten, die Kinder in die Schule schicken, die Großeltern besuchen, zum Essen gehen oder ein paar Tage ins Hotel. Das Zusammenkommen von Menschen ist für unser persönliches Wohlbefinden als auch für ein erfolgreiches Wirtschaften unabdingbar.

Hygienespezialist hollu bietet mit seiner 115-jährigen Erfahrung in Sachen Reinigung & Hygiene Lösungen dafür, dass wir uns alle wieder sorglos nah sein können. Mit der Produktion und eigenen Forschung & Entwicklung am Hauptsitz Zirl, der heuer 50-jähriges Jubiläum feiert, sichert das Familienunternehmen Innovation und Qualität made in Austria.