Pfingstwochenende bringt erstmals wieder Ausflugsverkehr in Tirol

Innsbruck – Obwohl der grenzüberschreitende Reise- und Ausflugsverkehr heuer wegfällt, müssen Autofahrer am bevorstehenden Pfingstwochenende auf einigen Strecken wohl Geduld haben. Die Tiroler Polizei rechnet mit starkem Verkehr auf der Fernpass- und Reschenstraße , der Zillertal- und Achenseestraße , der Tiroler Straße und Seefelder Straße sowie der Loferer Straße und Eibergstraße . Gerade deshalb werden die Beamten verstärkt Kontrollen durchführen. Der Fokus liegt dabei auf Motorradfahrern, heißt es seitens der Polizei. Diese seien besonders häufig in schwere Unfälle verwickelt. Mit einigen Tipps lassen sich gefährliche Situationen vermeiden.

Aufgrund des Lkw-Fahrverbotes am Pfingstwochenende muss außerdem am Dienstag danach im Frühverkehr mit mehr Lkw-Verkehr auf der Inntal- und Brennerautobahn gerechnet werden, macht die Polizei aufmerksam.

Nicht nur in Tirol hat die Polizei an Pfingsten ein verstärktes Auge auf den Verkehr. In ganz Österreich wird der Reise- und Ausflugsverkehr kontrolliert. Auf Motorradstrecken wird es gezielte Schwerpunkte geben, berichtete das Innenministerium und kündigte ein konsequentes Einschreiten gegen Raser und Drängler, Alkohol- und Drogenlenker an. Die Exekutive appellierte an die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer.