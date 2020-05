Duo stahl „GoPro“ und Rucksack mit teurem Inhalt am Inn: Hinweise gesucht

Innsbruck – Am helllichten Tag ist am Freitag beim Innufer in der Kranebitter Allee, direkt unterhalb der dortigen Kaserne, ein 27-Jähriger bestohlen worden. Als der Deutsche sich gerade am Wasser aufhielt, schnappte sich ein Unbekannter dessen „GoPro“ und lief davon. Der junge Mann rannte dem Dieb nach, konnte ihn allerdings nicht mehr einholen.