55-Jähriger in Sillian von Baumstamm am Kopf getroffen und verletzt

Sillian – Bei Forstarbeiten in Sillian ist am Freitagnachmittag ein 55-Jähriger von einem Baumstamm an Kopf und Schulter erfasst worden. Der Einheimische verlor das Bewusstsein und musste vom Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt.