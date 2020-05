WSG-Coach Silberberger: „Wer mit Druck nicht umgehen kann, steigt ab“

Wattens – Nach dem Pfingstwochenende und zehn Wochen Pause hat die WSG Tirol am Dienstag (18.30 Uhr/live TT.com) im Tivoli in der Quali-Runde Schlusslicht St. Pölten zu Gast. Zehn Runden entscheiden im Abstiegskampf. Die TT fragte bei Coach Silberberger nach.

Silberberger: Wir freuen uns und sind heiß auf den Start. Wir sind immer davon ausgegangen, die Klasse am Rasen zu halten. Es ist dieselbe Situation wie vor Corona, nur ohne Zuschauer.

Silberberger: Wir sind aktuell gerade beim Analysieren. St. Pölten ist durch einen neuen Trainer (Robert Ibertsberger, Anm.) die große Unbekannte in der Quali-Runde. Aber ich habe einmal mehr unterstrichen, dass wir auf uns selbst schauen müssen.

Auf was wird’s in den zehn „Endspielen“ ankommen?

📆 Die Spieltermine der WSG Tirol in der Qualifikationsrunde:

Silberberger: Absteigen wird die Mannschaft, die mit dem Druck nicht umgehen kann. Druck lähmt die Beine. Ich glaube, da ist Routine bei uns ein großes Plus und wir haben mit sechs Siegen in Serie in Liga zwei den Aufstieg gelöst, weil wir immer davon überzeugt waren. Außerdem stimmen mich die vier Auftritte im Frühjahr positiv.