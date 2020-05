Verkäuferin gab Betrügerin am Telefon Bitcoin-Auflade-Codes durch

Schwaz – Neben einer Trafikmitarbeiterin in Telfs ist am Samstag auch eine Verkäuferin eines Lebensmittelmarkts im Bezirk Schwaz Betrügern auf den Leim gegangen. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, gab sich eine Unbekannte am Samstagvormittag telefonisch als Mitarbeiterin der Firma „Tobaccoland" aus und verleitete die Verkäuferin dazu, ihr Bitcoin-Auflade-Codes durchzugeben. Dem Lebensmittelmarkt entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro.