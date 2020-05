G7 "überholt": Trump kündigt Verschiebung und Erweiterung des Gipfels an

Washington – Gerade erst hat er von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Korb für den im Juni in Washington geplanten G7-Gipfel bekommen – da kündigt US-Präsident Donald Trump eine Verschiebung und ein neues Format mit zusätzlichen Ländern an.

Ein Gipfeltreffen im Format der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) spiegle nicht korrekt wider, "was in der Welt passiert", sagte Trump am Samstag an Bord der Air Force One vor Journalisten: "Es ist eine sehr überholte Gruppe von Ländern." Daher wolle er zu dem Gipfeltreffen im Herbst auch Russland, Südkorea, Australien und Indien einladen.