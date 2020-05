24-Jähriger stürzte in Klettergarten im Kaunertal rund acht Meter ab

Kaunertal – Rückenverletzungen hat sich am Pfingstsonntag ein 24-Jähriger nach einem Sturz im Klettergarten Fernergries in der Gemeinde Kaunertal zugezogen. Beim Abseilen fiel der Mann plötzlich die letzten sechs bis acht Meter in die Tiefe, wobei er von seiner Freundin gesichert wurde. Er kam am grasbewachsenen Wandfuß zum liegen. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus nach Zams. (TT.com)