Motorradunfall: WSG Tirol startet Mission Klassenerhalt ohne Trainer Silberberger

Wattens – Die WSG Swarovski Tirol muss im Abstiegskampf vorerst auf Trainer Thomas Silberberger verzichten. Wie der Bundesligist am Montag bekannt gab, verletzte sich der Übungsleiter am Sonntag bei einem Motorradunfall schwer am rechten Bein. Silberberger wurde bereits operiert, am Dienstag soll eine weitere Operation folgen.