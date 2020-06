Magere Pfingstbilanz für Lignano ohne Österreicher: Diese Strand-Regeln gelten

Die Maßnahmen für den Restaurantbetrieb sehen laut der Website des Lignano Sabbiadoro Strandes vor, „dass ein Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen eingehalten wird und Masken genutzt werden, wenn die Gäste nicht am Tisch sitzen.“ Es sollen außerdem Maßnahmen gesetzt werden, um Bestellungen am Strandplatz und den Take-Away-Service an Kiosks und in Strandbars zu fördern.