Alkoholisierte Lenkerin prallte in Mieders gegen Verteilerkasten und Bäume

Mieders – Mit Alkohol im Blut hat sich eine 29-jährige Autofahrerin am Montagabend in Mieders verletzt. Gegen 23.15 Uhr war die Slowakin auf einer Gemeindestraße taleinwärts unterwegs, als sie auf Höhe des Gewerbeparks über den linken Straßenrand hinausgeriet. Der Wagen stieß gegen einen Verteilerkasten der Post und in der Folge gegen einen Baum. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, kam jedoch erneut von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.