Pfingst-Bilanz: 62 Verletzte in Tirol, etliche Lenker zu schnell unterwegs

Innsbruck/Wien – Die klassischen Pfingst-Staus blieben dieses Jahr in ganz Tirol aus. Auf der Inntal- und Brennerautobahn, aber auch auf allen anderen Hauptverkehrsrouten (Fernpass-, Achensee-, Zillertal-, Brenner-, Reschenstraße) herrschte über das gesamte verlängerte Wochenende nur mäßiges Verkehrsaufkommen, wie die Polizei am Dienstag via Aussendung mitteilte.

Statt in den Süden zog es die Tiroler am Samstag vermehrt in die Einkaufszentren und im Gegensatz zum sonnenverwöhnten Pfingstmontag verlief der Sonntag sehr ruhig. Der Unfallstatistik kam das alles kaum zu Gute, im Vergleich zum Vorjahr waren es mit 51 Unfällen um vier weniger, die Zahl der Verletzten blieb mit 62 gleich.

Bezirksvergleich Die Anzahl an Unfällen nach Bezirken: Kufstein (12)

Innsbruck-Land (8)

Reutte (7)

Innsbruck-Stadt (6)

Schwaz (6)

Lienz (5)

Imst (4)

Kitzbühel (3)

Landeck (0)

Da viele das schöne Wetter zum Wochenstart auch zum Rad- und Motorradfahren nutzten, waren unter den Verletzten auch etliche Lenker einspuriger Fahrzeuge, bilanzierte die Polizei. Der schwerste Unfall ereignete sich am Sonntag in Scheffau, wo eine E-Bikerin nach einer Vollbremsung wegen eines auf die Landesstraße einfahrenden Autos zu Sturz kam und sich dabei schwere Kopfverletzungen zuzog.

Mit zwei Promille Alkohol im Blut prallte eine slowakische Pkw-Lenkerin in Mieders gegen einen Postverteilerkasten und einen Baum. © zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

Mehr als 3400 Lenker waren zu schnell unterwegs

Als Unfallursachen listete die Polizei einmal mehr zu hohe Geschwindigkeiten, Vorrangverletzungen, Unachtsamkeit, Alkohol und Fahrfehler auf. Bei verstärkten Kontrollen wurden überdies auch Sicherheitsabstände gemessen und Alkoholtests vollzogen – mit besonderem Augenmerk auf Motorräder und Mopeds.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Die Polizei hielt fest, dass die Verkehrsteilnehmer „zum weit überwiegenden Teil sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst unterwegs" waren. 14 Lenker mussten dennoch ihren Führerschein abgeben, 3423 Mal wurde in Summe zu fest aufs Gaspedal gedrückt. Von 1011 durchgeführten Alkotests waren 40 positiv.

Die gravierendsten Übertretungen in Tirol ➤ Ein stark alkoholisierter Pkw-Lenker kam in Gnadenwald von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Gartenzaun und beging anschließend Fahrerflucht. ➤ Auf der B 179 in Lähn war ein alkoholisierter Pkw Lenker in einen Verkehrsunfall verwickelt – 2 verletzte Personen. ➤ Ebenfalls im Bezirk Reutte wurde von der Polizei ein Einheimischer angehalten, der mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped unterwegs war. Bei einer nachfolgenden technischen Überprüfung wurde festgestellt, dass das Moped eine Geschwindigkeit von 93 km/h erreichen kann (erlaubt max. 45 km/h). ➤ Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Imst war auf der Ötztalstraße in Umhausen mit 182 km/h (bei max. erlaubten 100 km/h) unterwegs. ➤ In der Wildschönau wurde ein Mopedfahrer angehalten, der mit über 80 km/h (max. 45 km/h erlaubt) unterwegs war und trotz Gegenverkehr überholte. Sein Mitfahrer trug zudem keinen Sturzhelm. ➤ Im Ötztal verunfallte ein Probeführerscheinbesitzer in einem Tunnel, der seinen Pkw mit über 1,2 Promille lenkte. ➤ Auf der Paß Thurn Straße in Oberndorf war ein einheimischer PKW-Lenker bei einer 80 km/h-Beschränkung mit 150 km/h unterwegs. ➤ Bei mehreren Motorradschwerpunkten am Sonntag und Montag wurden insgesamt 195 Lenker wegen verschiedener Verstöße bestraft (Geschwindigkeit, Überholverbote, 2 MR-Lenker ohne Lenkberechtigung, technische Veränderungen etc). ➤ Ein Pkw-Lenker auf der A12 im IG-L 100 km/h Bereich mit 152 km/h. ➤ Eine slowakische Pkw-Lenkerin verunfallte auf der Miederer Gemeindestraße, prallte gegen einen Postverteilerkasten und einen Baum – die verletzte Lenkerin hatte mehr als 2 Promille Alkohol im Blut.

Zwei Verkehrstote in Österreich, niedrigster Wert bisher

Erfreulich, so die Polizei, sei, dass es in diesem Jahr in Tirol keine Verkehrstoten zu beklagen gab. In Niederösterreich und Salzburg verunglückten zwei Menschen tödlich. Das ist der bisher niedrigste Wert in Österreich seit 1967, als begonnen wurde, diese Statistik zu führen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Dies ist ein Bruchteil der 45 Menschen, die 1979 auf gestorben sind, dem blutigsten Pfingstwochenende.

Am Freitag der Vorwoche war ein 51-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk St. Pölten gegen 19 Uhr auf der B25 im Bezirk Scheibbs bei starkem Regen von der Fahrbahn abgekommen. Er stieß gegen eine Leitschiene und kam dabei ums Leben. Das zweite Opfer war ein 66-jähriger E-Bike-Lenker am Pfingstmontag. Um 20 Uhr kam er auf einer Forststraße im Bezirk Zell/See während der Abfahrt einer Gruppe von E-Bikern nach einem Überholvorgang bei einem starken Bremsmanöver zu Sturz und starb noch an der Unfallstelle. (TT.com, APA)