Grasser-Prozess fortgesetzt : Aufregung um Tonaufnahmen in Pausen

Wien – Am ersten Verhandlungstag nach der Corona-Pause im Grasser-Prozess fuhr heute die Verteidigung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser schwere Geschütze gegen den Richtersenat auf – der sich davon unbeeindruckt zeigte. Richterin Marion Hohenecker wies den Vorwurf zurück, dass im Großen Schwurgerichtssaal illegale Tonbandaufnahmen von Angeklagten, Verteidigern und Journalisten angefertigt würden.

Richtig sei vielmehr, dass zur Unterstützung der Schriftführerin mit Mikrofonen rund um den Platz der Richterin Wortmeldungen aufgezeichnet würden. Bei Anwälten, Angeklagten und Medienvertretern gebe es diese Mikrofone nicht. Im Übrigen werde auch in Anschlägen vor dem Gerichtssaal auf die Aufzeichnungen hingewiesen, so die Richterin.

Allerdings findet sich darin kein Hinweis, dass vor oder nach der Hauptverhandlung sowie in den Prozesspausen weiter Bild- und Tonaufzeichnungen durchgeführt werden. Auch gab es dazu keinen Hinweis des Richtersenates an die im Saal anwesenden Personen in dem seit nunmehr 139 Tagen laufenden Prozess.